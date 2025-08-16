Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила, что радио публикует несколько страниц обеденного меню, называя это "нарушением норм безопасности"

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Белый дом отверг обвинения Национального общественного радио США (NPR) в нарушении норм безопасности после обнаружения в гостинице Анкориджа (штат Аляска) документов, предположительно, Госдепартамента, посвященных встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Смешно, что NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это "нарушением норм безопасности". Именно из-за таких самопровозглашенных "журналистских расследований" их никто не воспринимает всерьез и они, благодаря президенту Трампу, больше не получают финансирование из средств налогоплательщиков", - приводит телекомпания ABC заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

Ранее NPR сообщило, что восемь страниц документов с пометками управления протокола Госдепартамента были обнаружены постояльцами гостиницы Hotel Captain Cook в одном из принтеров, предназначенных для общего пользования. Они содержали расписание саммита и состав делегаций РФ и США с пометками, а также рассадку гостей и меню планировавшегося обеда. По оценке NPR, обнаружение документов свидетельствует об "очередном проколе чиновников администрации Трампа в вопросе соблюдения норм безопасности". Телекомпания NBC ранее сообщала, что в расписании Трампа в Анкоридже значился рабочий обед с российским коллегой, однако после переговоров он был отменен.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.