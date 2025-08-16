Axios: Трамп хочет провести встречу с РФ и Украиной на высшем уровне 22 августа

По данным портала, крупный прорыв по итогам такой встречи "представляется маловероятным"

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по итогам встречи с президентом России на Аляске заявил о намерении "организовать трехсторонний саммит с [Владимиром] Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу", 22 августа. При этом, по версии портала, "крупный прорыв [по итогам такой встречи] представляется маловероятным".

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. По сведениям источников газеты, президент США считает, что быстро достичь мирного соглашения можно, если Зеленский согласится передать РФ оставшуюся часть Донбасса. Взамен, как утверждается, наступит прекращение огня по текущим линиям боевого соприкосновения и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы. Как передает агентство Reuters со ссылкой на источники, Зеленский "сказал, что это невозможно", и "отклонил требование".

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Трамп назвал встречу с Путиным замечательной и результативной. После нее он созвонился с Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По словам президента США, с этим согласны все его собеседники. На 18 августа запланирована встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет запланирована новая встреча с Путиным.