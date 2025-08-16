17 августа, 01:53

Il Fatto Quotidiano: Мелони может поехать на встречу Трампа с Зеленским

Как пишет газета, в Вашингтон также могут приехать премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон

РИМ, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раздумывает, поехать ли в США на встречу американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая должна состояться в Вашингтоне 18 августа. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano.

Читайте также
Мнение
"Фантастические отношения": президенты обсудили, каким будет мир после Аляски

Кроме того, в Вашингтон могут приехать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон. В воскресенье у них запланирована видео-конференция в рамках "коалиции желающих". В ней также примет участие Мелони, которая, как пишет Il Fatto quotidiano, должна продемонстрировать свою роль в украинском урегулировании, отличающуюся от роли других европейских лидеров.

Ранее Трамп, как сообщила NYT, пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече с Зеленским в Белом доме 18 августа. По данным издания, приглашение последовало после того, как Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным. 

Теги:
УкраинаСШАИталияТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичМелони, Джорджа