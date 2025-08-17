Венгрия по-прежнему заинтересована "в прочном урегулировании конфликта на Украине и возвращении мира и безопасности в Центральную Европу", сообщил глава МИД республики

БУДАПЕШТ, 17 августа. /ТАСС/. Венгрия надеется, что все явные и скрытые попытки саботировать мирный процесс, начатый во время российско-американского саммита на Аляске, будут безуспешными. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, об этом он заявил в субботу в разговоре по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сийярто особо обратил внимание на то, что Лавров присутствовал на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся 15 августа в штате Аляска. По словам Сийярто, он подтвердил в разговоре с главой МИД РФ, что Венгрия по-прежнему заинтересована "в прочном урегулировании конфликта [на Украине] и возвращении мира и безопасности в Центральную Европу".

"Я также сказал, что мы высоко ценим проведение саммита, поскольку наш исторический опыт очевиден: когда существует нормальное сотрудничество между американцами и русскими, мир становится безопаснее. И мы надеемся, что все явные и скрытые попытки саботировать мирный процесс, начатый на Аляске, останутся безуспешными", - написал глава МИД Венгрии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что перед разговором с Лавровым он созвонился с первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и также обсудил с ним итоги встречи президентов России и США.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и Сийярто обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. Были затронуты также практические вопросы российско-венгерского взаимодействия, включая график двустороннего политического диалога, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.