Рубио допустил, что сделка по Украине так и не будет достигнута

По мнению американского госсекретаря, США и Запад в целом не являются стороной этого конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США - исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио не исключает, что мирной договоренности по Украине достичь так и не удастся.

"В конце концов мира, возможно, достичь и не удастся. Мы не знаем", - сказал он, комментируя в эфире телекомпании Fox ситуацию вокруг Украины в свете итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска).

"Мы никогда не говорили, что по итогам этой встречи [на Аляске] будет достигнута сделка. Потому что украинцев там не было", - заявил Рубио. По его мнению, США и Запад в целом не являются стороной конфликта на Украине. "Это война между двумя странами - Украиной и Россией, не с Америкой", - утверждал глава внешнеполитического ведомства США.