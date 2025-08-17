Уитэкер: США рассчитывают, что Украина представит свое контрпредложение

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО заявил, что это "будет важным следующим шагом"

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что Владимир Зеленский и его команда на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник в Белом доме представят контрпредложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, во-первых, мы посмотрим, придет ли Зеленский и его команда в Белый дом с контрпредложением на то, что предложила Россия на Аляске, это будет важным следующим шагом", - сказал он.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.