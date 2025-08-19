По мнению доцента Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета, Саммит на Аляске уже предопределил тон для Украины в ее переговорах с США

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Консенсус президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса вынуждает Владимира Зеленского отказаться от претензий на ряд территорий, заявила доцент Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Сунь Сювэнь.

"Саммит [Путина и Трампа] на Аляске уже задал тон для Украины в ее переговорах с США. Киеву, возможно, придется пойти на компромисс в соответствии с консенсусом, достигнутым между США и Россией, и уступить территории в обмен на некоторые гарантии безопасности", - приводит мнение эксперта газета Global Times.

Сунь Сювэнь также обратила внимание, что "гарантии безопасности в стиле НАТО", которые Соединенные Штаты предложили Украине, - это "всего лишь политические обязательства".

Как считает ее коллега, профессор Центра изучения ЕС Пекинского университета иностранных языков Цуй Хунцзянь, состоявшаяся в понедельник встреча в Белом доме имела для Зеленского "решающее значение в попытке повлиять на Трампа, минимизировать конфликт и выиграть время". Китайский политолог отметил, что, опираясь на поддержку Евросоюза, киевский режим может выдвигать инициативы, противоречащие предложениям лидеров России и Соединенных Штатов.

Цуй Хунцзянь обратил внимание, что расплывчатые "гарантии безопасности" Вашингтона позволяют избежать обещаний о вступлении Украины в Североатлантический альянс. По его словам, это свидетельствует о нежелании Трампа "брать на себя конкретные обязательства".

"Европейские лидеры спешат в Белый дом из двух основных соображений: во-первых, тесно сотрудничая с Украиной, они пытаются усилить свое влияние, поскольку в противном случае их способность воздействовать на переговоры еще больше уменьшится; во-вторых, поддерживая Украину, они стремятся избежать прямого конфликта с США", - подытожил Цуй Хунцзянь.

Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Трамп 18 августа принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.