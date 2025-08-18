Издание сообщило, что консультации после этого продолжатся в Белом доме

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на заместителя главного редактора издания Пауля Ронцхаймера.

По информации Bild, Трамп прервал беседу с Зеленским и руководителями стран Европы для звонка Путину. После этого консультации должны продолжиться в Белом доме.

Американский портал Axios, сославшись на источники, подтвердил эту информацию и сообщил, что "Трамп позвонил <...> Путину в понедельник в то время, когда <...> Владимир Зеленский и семь европейских лидеров собрались в Белом доме".

Ранее 18 августа Трамп заявил, что прекращение огня на Украине не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий.

В США вместе с Зеленским прибыли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО.

Ранее Трамп сообщил, что намерен проинформировать Путина о результатах этой встречи в Белом доме. "У меня только что бы непрямой контакт с президентом Путиным. И у нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч", - сказал в 18 августа Трамп журналистам на встрече с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, комментируя свое взаимодействие с Путиным. "Он ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу", - заявил американский лидер.