CTV: забастовка бортпроводников Air Canada завершилась

Условия сделки пока не раскрываются

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Профсоюз бортпроводников компании Air Canada достиг предварительного соглашения с работодателем об улучшении условий труда, поэтому прекращает забастовку. Об этом сообщил телеканал CTV.

Условия сделки пока не раскрываются. Ранее Air Canada предлагала повысить зарплату стюардам и стюардессам на 38% в течение пяти лет, что не устроило профсоюз.

Ранее сообщалось, что начавшаяся 16 августа забастовка бортпроводников компании Air Canada - крупнейшего авиаперевозчика Канады - затронула порядка 500 тысяч пассажиров. Профсоюз, в котором состоят 10,4 тыс. человек, требует увеличения зарплаты, а также оплаты часов, когда стюарды и стюардессы не находятся в воздухе, ожидая вылетов.

В день начала забастовки министр по делам рабочих мест и семей Патти Хайду поручила Канадскому совету по трудовым отношениям вмешаться в ситуацию и заставить профсоюз прекратить забастовку 17 августа с тем, чтобы стороны продолжили спор до заключения нового соглашения. Однако профсоюз отказался выполнять эти требования.