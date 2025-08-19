Президент США планирует решить вопросы быстро и "ковать железо, пока горячо", заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался от планов работы из своего гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) примерно в течение двух недель в августе, чтобы не отвлекаться от консультаций по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила журналистам 19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Обычно это то время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент", - привел слова Ливитт пресс-пул Белого дома. "Обсуждалось, что он [Трамп] будет работать в Бедминстере в течение пары недель, но он решил этого не делать", - пояснила пресс-секретарь Белого дома. "Он человек, который нацелен на выполнение поставленной задачи. Он хочет продвинуться вперед, решить вопросы быстро", - добавила она. "Он хочет ковать железо, пока горячо", - заверила Ливитт.

Как уточняется в сообщении пресс-пула Белого дома, Ливитт подтвердила, что американский лидер отменил упомянутые планы из-за "переговоров по России и Украине".

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

19 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.