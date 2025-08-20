СДПГ готова обсуждать отправку военных ФРГ на Украину, если там будут американцы

Ко всем вопросам, касающимся мандата, следует относиться осторожно, подчеркнул генеральный секретарь партии Маттиас Мирш

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) готова обсуждать вопрос переброски военнослужащих ФРГ на Украину только при условии участия американских военных в такой миссии. Об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш.

"Для меня очень важно, чтобы участие американцев было существенным", - приводит слова Мирша газета Bild. Как уточняет издание, политик ясно дал понять, что имеет в виду присутствие американских военных на Украине. "Мы не знаем, возможно ли достичь соглашения. Поэтому ко всем вопросам, касающимся мандата [контингента иностранных войск], следует относиться осторожно", - подчеркнул Мирш.

Только когда станет ясно, что президент США Дональд Трамп отправит военных на Украину, фракция СДПГ будет готова конкретно обсудить участие Бундесвера (ВС ФРГ), указывает Bild. "Вопрос о том, как будут участвовать немцы и какие у нас есть варианты военной поддержки Украины, особенно в плане наращивания численности войск, необходимо оценивать в общем контексте", - констатировал Мирш.

В интервью телеканалу Fox News 19 августа Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он указал, что пока он возглавляет администрацию США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.