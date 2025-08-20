Европейцы также хотят от Вашингтона гарантий поставок Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot, зенитно-ракетных систем NASAMS и разрешения использования в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем, пишет газета

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Часть стран Европы хотят, чтобы Соединенные Штаты разместили свои истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на дискуссии, которые ведут в Вашингтоне начальники Генштабов ВС нескольких стран НАТО.

По информации издания, европейцы хотят размещения на базе ВВС в Румынии американских истребителей F-35. Также они выступают за то, чтобы Вашингтон гарантировал, что Украина сможет опираться на американские спутники для использования навигационной спутниковой системы GPS и иметь доступ к разведданным США.

Как говорится в статье, помимо этого, европейцы хотят от администрации Соединенных Штатов гарантий поставок Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, зенитно-ракетных систем NASAMS и разрешения использования в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем. Как замечает The Times, с самого начала конфликта на Украине ВВС Великобритании активно осуществляли разведывательные полеты в этом районе, задействуя самолеты RC-135 Rivet Joint производства американской компании Boeing. Однако их использование возможно лишь с разрешения со стороны США.

Ранее источник в брюссельских аналитических структурах сообщил ТАСС, что у стран Североатлантического альянса имеются серьезные разногласия по мандату так называемых сил сдерживания, которые они грозят послать на Украину в случае прекращения там боевых действий в рамках потенциальных гарантий безопасности. Вопрос приема Киева в НАТО не рассматривается.

19 августа в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.