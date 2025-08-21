Министр юстиции Штефани Хубиг назвала успехом задержание украинца, связанного с подрывом газопроводов

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг заявила о необходимости полного расследования подрывов трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", в том числе в уголовном порядке.

"Взрыв на трубопроводах должен быть расследован, в том числе в уголовном порядке. Поэтому хорошо, что мы продвигаемся вперед в этом процессе", - сказала Хубиг, ее слова приводятся на странице министерства в X. Задержание украинца, причастного к подрывам газопроводов, она назвала успехом Генпрокуратуры ФРГ.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Италии был задержан гражданин Украины Сергей К. по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В ведомстве утверждали, что мужчина "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Судно было арендовано у германской компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.