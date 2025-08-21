Как уточняет агентство, речь идет о подрыве танкера Seajewel

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Прокуратура Генуи начала проверку украинца, задержанного по подозрению в подрыве "Северных потоков", на предмет возможной причастности к взрыву судна в Савоне. Об этом сообщает агентство ANSA.

Как уточняет агентство, речь идет об инциденте, произошедшем в феврале в порту города Савона. Тогда в результате взрывов получил повреждения нефтяной танкер Seajewel, ходивший под флагом Мальты. В ходе расследования выяснилось, что взрывы спровоцировали два заряда взрывчатки, и основной версией специального подразделения полиции Digos является версия саботажа сторонниками Украины, поскольку указанное судно якобы в обход санкций перевозило российскую нефть. Позже следователи выяснили, что нефть была алжирская, доставленная в итальянский порт из Ливии. Взрывы не привели к повреждению нефтяных контейнеров, и экологической катастрофы удалось избежать. Местная прокуратура открыла следствие по делу о попытке террористического потопления судна.

Как сообщило ранее командование карабинеров Римини, в одной из местных гостиниц по европейскому ордеру, выписанному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Северном море 26 сентября 2022 года. Информация о нахождении подозреваемого в Италии поступила от Службы международного сотрудничества полиции. "Карабинеры оцепили место, где находился мужчина с семьей, и провели операцию, в ходе которой он сдался без сопротивления. Украинский гражданин, по указанию генеральной прокуратуры при апелляционном суде Болоньи, был направлен в исправительное учреждение Римини", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС.

Итальянский суд должен рассмотреть вопрос о дальнейшей экстрадиции украинца в Германию.

Подрыв газопроводов и подозрения

В прокуратуре ФРГ считают, что задержанный "Сергей К. входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". По данным следствия, задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Яхта, как отметили в прокуратуре, ранее была арендована у немецкой компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.

Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. Были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.