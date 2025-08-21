Глава Австрийской партии свободы высмеял помощь ЕС Киеву

Герберт Кикль отметил, что гражданин Украины подорвал Северные потоки сам по себе

ВЕНА, 21 августа. /ТАСС/. Глава крупнейшей оппозиционной партии Австрии - Австрийской партии свободы (АПС) - Герберт Кикль высмеял продолжение помощи Украине со стороны ЕС после сообщений СМИ о задержании в Италии гражданина Украины в рамках дела о подрыве "Северных потоков".

"Посмотрите-ка. Оказывается, это был не Путин (кто подорвал "Северные потоки" - прим. ТАСС), как нас здесь [в Европе] пытаются убедить. Ну, конечно, гражданин Украины ничего не имел общего с руководством Украины и подорвал [Северные потоки] сам по себе. При этом ЕС продолжает оказывать Зеленскому помощь в миллиардных объемах", - написал он в Telegram-канале, приложив фотографию заметки австрийской газеты Kronen Zeitung о задержании гражданина Украины в Италии по делу о подрыве газопроводов.

Ранее в Генпрокуратуре ФРГ сообщили, что гражданин Украины был задержан в Италии по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".