Телеканал TRT Haber в свою очередь ранее сообщал, что в Анкаре пока считают преждевременным говорить о такой возможности

СТАМБУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Турция может принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине, если ее задачи будут четко определены. Об этом пишет проправительственная газета Hürriyet.

"Анкара не против этого. Турецкие военные могут выполнить миссию по обеспечению мира на Украине. Однако пока рамки таких сил не определены и конкретного предложения не поступало", - пишет со ссылкой на источники обозреватель издания Абдюлькадир Сельви. "Если неопределенности будут устранены и задачи будут четко сформулированы, то мы сможем увидеть турецких солдат на территории Украины ради защиты мира", - отмечает он.

Телеканал TRT Haber сообщил 21 августа со ссылкой на источники в Минобороны республики, что в Анкаре пока считают преждевременным говорить о возможности отправки на Украину миротворцев. В военном ведомстве отметили, что сначала необходимо установить режим прекращения огня между Россией и Украиной, а затем определить рамки миротворческой миссии с четким мандатом и вкладом в нее каждой страны.