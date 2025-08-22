Вагенкнехт выступила за ремонт "Северных потоков"

Лидер германской партии BSW вновь призвала к созданию парламентской комиссии по расследованию диверсии

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт выступила за ремонт и возобновление эксплуатации трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Мы должны, наконец, добиться ремонта и возобновления эксплуатации "Северных потоков" и снова начать импортировать конкурентоспособный российский газ вместо того, чтобы продолжать покупать дорогой газ, получаемый методом гидравлического разрыва пласта, в США", - написала Вагенкнехт в X.

В то же время она отметила, что задержание в Италии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", указывает на то, что след теракта "ведет на Украину".

"Задержание порождает больше вопросов, чем ответов. Совершенно абсурдно [полагать], что задержанный и его предполагаемые сообщники действовали без поддержки украинского руководства и тогдашней администрации США под руководством Джо Байдена. Это скандал, что даже спустя почти три года подоплека этого акта государственного терроризма все еще по-настоящему не раскрыта", - констатировала лидер BSW.

Она вновь призвала к созданию парламентской комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках".

"Эта комиссия также должна выяснить, были ли сами американцы ответственны за теракт на наших энергетических объектах, как пишет известный американский журналист Сеймур Херш", - указала Вагенкнехт.

"Если Украина действительно причастна к взрывам на "Северных потоках", насколько глупо отправлять миллиарды в виде оружия и денег стране, которая разрушает нашу важнейшую энергетическую инфраструктуру? Правительство Германии должно наконец провести расследование и потребовать от Зеленского отчета", - заключила политик.

21 августа Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Италии был задержан гражданин Украины Сергей К. по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В ведомстве утверждали, что мужчина "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.