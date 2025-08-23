ARD: задержанный украинец мог руководить подрывом "Северных потоков"

Утверждается, что фигурант входил в экипаж парусной яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась для подрывов газопроводов

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Следователи ФРГ полагают, что гражданин Украины, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву "Северных потоков", руководил операцией. Об этом сообщает телеканал ARD.

По его информации, ARD, а также газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit получили доступ к ордеру на арест украинца. Из него следует, что германские следователи считают, что мужчина взял на себя роль руководителя всей операции и диверсионной группы. При этом утверждается, что украинец входил в экипаж парусной яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась для подрывов газопроводов.

Согласно ордеру на арест, украинец, как указывает телеканал, поднялся на борт ранее арендованной парусной яхты в порту Вик на острове Рюген в начале сентября 2022 года. Ему было поручено координировать операцию и руководить диверсионной группой, которая предположительно состояла из шкипера, четырех водолазов и эксперта по взрывчатым веществам.

Ранее командование карабинеров Римини сообщило, что на одном из местных курортов по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины, которого подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море осенью 2022 года. В Генпрокуратуре ФРГ утверждали, что задержанный "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что мужчина, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.