Нариман Джелялов также заявил, что Анкара может в ближайшее время присоединиться к разминированию Черного моря

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Турции Нариман Джелялов утверждает, что страна рассматривает возможность отправки своего воинского контингента на Украину в рамках гарантий безопасности для Киева.

Как передает агентство РБК-Украина, Джелялов заявил, что Турция - "одна из тех 10 стран, которые уже потенциально готовы отправить военных на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности".

Он также сообщил, что обсуждал вопрос участия Турции в комплексе гарантий безопасности для Украины с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

"Я только вчера встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. <...> Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря", - сказал Джелялов.

22 августа Владимир Зеленский заявил, что Анкара на последней встрече так называемой коалиции желающих выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности в Черном море.

Россия считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий для Украины, при этом Москва отвергает гарантии безопасности Украине в логике противостояния России.