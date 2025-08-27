Встреча между главами внешнеполитических ведомств двух стран пройдет в Госдепартаменте

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио планирует 27 августа встретиться с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром для обсуждения путей урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что встреча между главами внешнеполитических ведомств двух стран пройдет в Вашингтоне в самом Госдепартаменте.

Ранее 26 августа спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что ожидает окончания боевых действий в секторе Газа до конца 2025 года. С этой целью Вашингтон планирует усилить дипломатическую работу по этому направлению. Уиткофф также добавил, что американские должностные лица обсуждают присоединение ряда стран к так называемым Авраамовым соглашениям, предполагающим нормализацию отношений с Израилем.

21 августа советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что глава правительства Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому радикального палестинского движения ХАМАС. Он уточнил, что решение об отправке делегации Израиля в Катар или Египет для возобновления переговоров об освобождении всех удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников "находится на рассмотрении у премьер-министра и кабинета".

18 августа Гендельман подтвердил ТАСС, что Израиль получил от посредников ответ ХАМАС на предложение по сделке, касающейся Газы. Нетаньяху в тот же день посетил контингент израильской армии в анклаве, заявив, что палестинское движение "находится под колоссальным давлением". 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил армейские планы захвата города Газа. По данным гостелерадиокомпании Kan, операция получила название "Колесницы Гидеона - 2".