МИД КНР назвал неразумными требования о диалоге о ядерном разоружении с США и РФ

Ядерные потенциалы Соединенных Штатов и Китая находятся на совершенно разных уровнях, отметил официальный представитель китайского дипведомства Го Цзякунь

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Требования к Китаю присоединиться к России и Соединенным Штатам в диалоге о ядерном разоружении неразумны и нереалистичны. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о стремлении Вашингтона к дальнейшему сокращению ядерных вооружений вместе с Россией, а также к подключению Китая к этому процессу.

"Ядерные потенциалы США и Китая находятся совершенно на разных уровнях, а ядерная политика и подходы к обеспечению стратегической безопасности двух стран также различны. Требовать от Китая вступить в трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с РФ и США неразумно и нереалистично", - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также обратил внимание, что КНР "проводит политику неприменения ядерного оружия первой, придерживается принципов оборонительной стратегии и поддерживает ядерный потенциал на низшем уровне, допустимом с точки зрения национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений с другими странами".

Отвечая в конце июля на вопрос ТАСС, Трамп подтвердил желание Вашингтона приступить в ближайшее время к обсуждению с Россией перспектив дальнейшего ядерного разоружения. При этом президент США выразил мнение, что истечение срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без его замены новым соглашением стало бы "большой проблемой для мира". Позже глава Белого дома заявил о стремлении подключить к диалогу о ядерном разоружении Пекин.