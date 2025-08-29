Глава Минобороны республики Ханно Певкур указал, что развертывание международной миссии на украинской территории требует серьезной подготовки

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Эстонии готовы отправить военнослужащих на Украину при обеспечении условий безопасности и соответствующей готовности Киева. Об этом заявил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.

"Эстония заявила, что мы готовы рассмотреть этот вопрос, а затем и отправиться на Украину. <...> В первую очередь украинцы должны быть готовы к этому", - указал он. По словам министра, речь идет о масштабной операции, требующей значительных усилий с точки зрения как логистики, так и обеспечения безопасности.

Певкур подчеркнул, что даже в условиях потенциального прекращения огня развертывание международной миссии на Украине требует серьезной подготовки. "Когда они (Украина - прим. ТАСС) захотят нашего присутствия, мы должны быть к этому готовы", - добавил он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности отправить на Украину роту военнослужащих в составе воинского контингента "коалиции желающих".