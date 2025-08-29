ФРГ и Франция выступили против ограничения численности и возможностей ВСУ

В заявлении по итогам заседания германо-французского совета по обороне и безопасности не упоминается перспектива отправки западных войск именно на Украину для обеспечения перемирия

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Германия и Франция считают, что Украина должна получить "достойные доверия" гарантии безопасности, которые, в их представлении, в первую очередь заключаются в поддержке ВСУ. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания германо-французского совета по обороне и безопасности, которое прошло в Тулоне. Документ опубликован на сайте правительства ФРГ.

В нем не упоминается возможная перспектива отправки западных войск именно на Украину для обеспечения перемирия. "Германия и Франция едины во мнении, что Украине должны быть предоставлены достойные доверия гарантии безопасности, в том числе путем обеспечения в ходе войны постоянного снабжения и финансирования вооружений, подготовки и предоставления разведывательных сведений, развития будущей украинской модели войск без ограничения относительно численности и способностей <...>, путем ускорения работы "коалиции желающих" по созданию так называемых подстраховочных сил и разработки будущих гарантий безопасности со стороны американских и европейских партнеров для Украины", - говорится в документе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.