Хуситы пригрозили Израилю "мрачными днями" за убийство своего премьер-министра

ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Глава высшего политического совета мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" Махди аль-Машат заявил, что повстанцы отомстят Израилю за убийство руководителя сформированного хуситами правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави.

"Мы клянемся перед Аллахом, дорогим йеменским народом и семьями погибших и раненых, что отомстим и превратим наши страдания в победу. Мы заверяем дорогой йеменский народ, что наши вооруженные силы находятся в полной боевой готовности", - отметил аль-Машат, заявление которого опубликовал принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.

Он добавил, что месть сторонников движения "не заставит себя долго ждать", а для Израиля наступят "мрачные дни" за убийство премьер-министра правительства хуситов. Глава высшего политического совета "Ансар Аллах" призвал все компании, работающие в Израиле, "уйти, пока не стало слишком поздно".

28 августа израильская авиация атаковала захваченную хуситами Сану во время телевизионного обращения лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси. Согласно заявлению армии еврейского государства, ударам подвергся один из военных объектов мятежников. Израильский телеканал N12 сообщал, что целью стали высокопоставленные члены "Ансар Аллах", в том числе министр обороны и начальник Генштаба. По данным N12, авиация нанесла более 10 ударов по объекту, где собрались члены движения, чтобы посмотреть обращение своего лидера.

В субботу непризнанный президентский совет, который управляет подконтрольными хуситам территориями Йемена, официально объявил о гибели ар-Рахави и еще нескольких министров. По информации источника ТАСС в движении, жертвами израильских ударов стали по меньшей мере 10 членов правительства хуситов.