Экс-главкому ВСУ доверяют 74% опрошенных

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный после слухов о том, что он готовится к выборам, вновь обошел Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы "Рейтинг".

По результатам исследования, Залужный возглавляет рейтинг, ему доверяют 74% опрошенных. Помимо этого, согласно опросу, гипотетическая партия Залужного лидировала бы и на парламентских выборах.

Опрос проводился с 21 по 23 августа методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1 600 респондентов, проживающих на подконтрольной Киеву территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти.

19 августа в СМИ распространилась информация о том, что Залужный начал готовиться к участию в президентских выборах, а в Лондоне уже работает его штаб-квартира. Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали избирательные комиссии Украины и Великобритании. В окружении Залужного попытались опровергнуть сообщения о создании предвыборного штаба в Лондоне. Однако еще 29 июля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания в ходе тайной встречи на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его "ссылку" в Лондон. Как сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники, сейчас офис Зеленского проводит большую работу, чтобы вынудить Залужного отказаться от идеи баллотироваться в президенты.