В оказании давления на республику и дестабилизации положения в Латинской Америке президент обвинил госсекретаря США Марко Рубио

КАРАКАС, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика подвергается самой большой за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

"Венесуэла сталкивается с самой большой угрозой, которой подвергался наш континент за последние 100 лет. Восемь военных кораблей с 1 200 ракетами и одна атомная подводная лодка нацелены на нашу страну", - заявил на пресс-конференции глава государства. Он охарактеризовал угрозу вторжения как "чрезмерную, неоправданную и абсолютно преступную". Президент подчеркнул, что "в условиях максимального военного давления в Венесуэле была объявлена максимальная готовность к обороне".

В оказании давления на Венесуэлу и дестабилизации положения в Латинской Америке президент обвинил государственного секретаря США Марко Рубио. Венесуэльский лидер заявил, что Рубио намерен развязать "кровопролитие и запятнать кровью фамилию [президента США Дональда] Трампа, начать войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".

Мадуро обратился к президенту США с призывом к миру и дружбе. "Я призываю к миру, и в лице Венесуэлы Трамп всегда найдет руку дружбы", - заявил президент. Он подчеркнул, что "политика смены режимов потерпела поражение во всем мире".

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало о том, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тысяч военнослужащих. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает.