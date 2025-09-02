Премьер Болгарии: инцидент с самолетом фон дер Ляйен не связан с вмешательством

Росен Желязков заявил, что частотные помехи не являлись следствием гибридных или киберугроз

СОФИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Болгарии не ведут расследование инцидента при приземлении самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пловдиве 31 августа, это происшествие не было связано с активным внешним вмешательством. Как информирует "Дарик-радио", об этом сообщил премьер-министр Болгарии Росен Желязков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, зарегистрированные частотные "помехи не являлись следствием гибридных или киберугроз, они не были направлены на конкретный авиационный объект"

Таким образом он опроверг утверждение представителя Еврокомиссии Арианы Подесты о том, что болгарские власти назвали инцидент вмешательством со стороны РФ.

Ранее британская газета Financial Times сообщила о сбое в работе системы навигации при посадке самолета с главой ЕК в Болгарии. По ее информации, пилотам якобы пришлось использовать бумажные карты для совершения посадки в аэропорту города Пловдив.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Financial Times опроверг причастность России к сбою в работе GPS в самолете.