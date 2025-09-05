Американский лидер заявил своим советникам, что полон решимости не разрушать отношения с президентом России

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп все более пессимистично относится к возможности быстрого урегулирования украинского конфликта или к перспективам встречи главы российского государства Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух представителей американской администрации.

Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не разрушать отношения с президентом России, сказали собеседники телеканала. Один из чиновников также указал, что введение новых американских санкций в отношении России могло бы поставить под угрозу роль хозяина Белого дома как посредника.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, присутствовавших 4 сентября на встрече так называемой коалиции желающих в Париже, сообщила, что Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых американских санкций против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами. Как отмечалось в публикации, эта информация поступила на фоне заявлений представителей европейских стран о том, что американский лидер согласился на совместную техническую работу между США и Европой по дополнительным санкциям против России, включая вторичные ограничения против Китая и других стран.

4 сентября в Париже прошла встреча "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждались гарантии безопасности для Украины. Как заявлял ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, коалиция насчитывает около 30 участников, часть принимала участие в дискуссиях по видеосвязи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов. Ранее в интервью телеканалу NBC News министр также заявлял, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.