Такое мнение преобладает в большинстве категорий, за исключением голосовавших за Макрона на президентских выборах, отметил глава департамента общественного мнения Фредерик Даби в эфире

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Большинство жителей Франции выступают за роспуск парламента после того, как премьер-министр Франсуа Байру не смог заручиться поддержкой достаточного количества депутатов во время голосования о доверии правительству в Национальном собрании (нижней палате парламента) и теперь будет вынужден подать прошение об отставке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) по заказу телеканала LCI.

За роспуск Нацсобрания и досрочные парламентские выборы выступил 61% респондентов (сотрудники IFOP опросили 1 тыс. совершеннолетних французов). Это на 11% больше, чем было по результатам аналогичного опроса, проведенного 4 июля. "Это довольно примечательно, потому что такое мнение преобладает в большинстве категорий, за исключением тех, кто голосовал за Эмманюэля Макрона на президентских выборах", - констатировал глава департамента общественного мнения IFOP Фредерик Даби в эфире телеканала.

В случае досрочных выборов большинство голосов может получить правая партия "Национальное объединение", ее готовы поддержать до 34% опрошенных. Судя по опросу, рейтинг левых сил будет зависеть от того, смогут ли они вновь баллотироваться в рамках одного альянса, или же партию "Неподчинившаяся Франция" (НФ) не будут включать в общую избирательную кампанию. В первом случае объединенные левые получат 24% голосов, а во втором - только 19%, тогда как НФ сможет претендовать на 9% голосов. Так или иначе, левая и правая оппозиция сохранят за собой ведущие позиции в парламенте, тогда как пропрезидентская коалиция будет довольствоваться лишь 14% парламентских кресел и станет третьей силой в Нацсобрании. Правоцентристы из "Республиканцев" при любом сценарии получат 12% голосов.

8 сентября большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. По данным телеканала LCI, премьер намерен подать прошение об отставке президенту во вторник утром. В ходе состоявшихся в понедельник слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике страны, прежде всего за счет быстрого роста государственной задолженности. Он также защищал представленным им в июле план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия должна была составить почти 44 млрд евро в 2026 году.

Представители оппозиции раскритиковали премьера, заявив, что политика последовательно сменявших друг друга правительств, а также президента страны Эмманюэля Макрона привела к нынешней ситуации. Представители Социалистической партии и "Национального объединения" при этом заявили о готовности сформировать новое правительство, тогда как депутаты от "Неподчинившейся Франции" выступили за отставку президента страны и намерены 9 сентября инициировать соответствующую процедуру в парламенте.