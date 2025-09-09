Премьер Израиля призвал жителей Газы избавиться от власти радикалов и согласиться на мирный план

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сентября. /ТАСС/. Израильский удар по руководителям радикального палестинского движения ХАМАС, предположительно, находившимся в Катаре, может открыть путь к миру в секторе Газа. С таким утверждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он вновь заявил, что эту операцию Израиль готовил исключительно по собственной инициативе, независимо и берет на себя всю ответственность за нее. "И это действие может открыть дверь к окончанию войны - окончанию войны в Газе. Израиль принял предложение, выдвинутое президентом [США Дональдом] Трампом об окончании войны, начиная с немедленного освобождения всех наших заложников, удерживаемых в подземельях Газы 700 дней", - заявил он, выступая на мероприятии в посольстве США, трансляцию откуда вела пресс-служба израильского правительства.

Нетаньяху призвал жителей Газы избавиться от власти ХАМАС и согласиться на поддержанный Израилем мирный план.

"Не дайте этим убийцам сбить вас с пути, встаньте на защиту своих прав и своего будущего, заключите мир с нами, примите мирное предложение президента Трампа. Не беспокойтесь, вы можете это сделать, и мы можем обещать вам другое будущее, но вы должны избавиться от этих людей", - сказал он.

"Если вы сделаете это, нет пределов нашему общему будущему", - утверждал Нетаньяху. Он также в очередной раз выразил мнение, что лидеры ХАМАС используют население Газы в качестве "живого щита", а сами прячутся под землей или якобы живут за рубежом на роскошных виллах. "Не дайте себя обмануть этим кровожадным террористам, этим убийцам, им совершенно наплевать на вас", - полагает израильский премьер.

7 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что потребовал от ХАМАС принять его условия урегулирования конфликта в секторе Газа, и подчеркнул, что это "последнее предупреждение". Радикалы со своей стороны подтвердили, что готовы вернуться за стол переговоров для обсуждения соглашения, включающего освобождение всех удерживаемых в Газе израильских заложников. Руководство ХАМАС также подтвердило, что Вашингтон через посредников "передал свое видение" сделки.

По информации саудовского телеканала Al Hadath, Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников и передать Израилю тела погибших пленных в течение 48 часов с момента вступления в силу будущего соглашения о прекращении огня. Предложение американского президента включает также "личные гарантии" того, что переговоры об окончательном прекращении боевых действий в секторе начнутся сразу же после перемирия, которое будет действовать 60 дней с возможностью продления.