Мухаммед ас-Судани подчеркнул, что Багдад не намерен идти на компромиссы в вопросах соблюдения закона, поддержания государственной власти, а также не позволит "никому очернить репутацию" страны

ТУНИС, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани подтвердил, что похищенная на территории арабской республики гражданка России Елизавета Цурков освобождена. Соответствующее заявление он опубликовал в Х.

"В качестве итога колоссальных усилий наших служб безопасности, предпринимавшихся в течение многих месяцев, мы объявляем об освобождении гражданки России Елизаветы Цурков. Мы вновь подтверждаем, что не пойдем ни на какие компромиссы в вопросах соблюдения закона, поддержания государственной власти и не позволим никому очернить репутацию Ирака и иракцев", - сообщил ас-Судани.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Цурков, студентка из Принстона, сестра которой является американской гражданкой, освобождена и находится в безопасности в американском посольстве в Ираке.

5 июля 2023 года канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цурков удерживается шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах" в Ираке. В аппарате главы правительства добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Как проинформировала израильская гостелерадиокомпания Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также по деятельности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра и ливанских формирований.

В июле 2023 года саудовский телеканал Al Hadath сообщил о расследовании иракской стороной дела о похищении Цурков. Отмечалось, что, с точки зрения Багдада, это дело связано с вопросами национальной безопасности Ирака.