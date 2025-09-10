Новый премьер Франции принял полномочия на церемонии в Матиньонском дворце

Себастьен Лекорню заявил, что гражданская позиция его предшественника Франсуа Байру будет оценена по достоинству

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял полномочия у своего предшественника Франсуа Байру на церемонии в Матиньонском дворце. На фоне проходящих в стране забастовок и манифестаций против мер жесткой экономии, объявленных прежним правительством, передача полномочий была подчеркнуто краткой.

Основное время - 45 минут - политики провели за беседой один на один за закрытыми дверями. Кратко поприветствовав преемника, Байру в своем пятиминутном выступлении пообещал ему свою поддержку в первые месяцы его работы на посту. Он призвал Лекорню к усилиям по объединению общества, выразив надежду на стабилизацию положения.

Лекорню был еще более краток, ограничившись трехминутным ответом. Он отметил отвагу Байру, отстаивавшего, по его словам, собственные принципы с большим мужеством, и выразил убеждение, что гражданская позиция уходящего премьера будет оценена по достоинству. В то же время он подчеркнул необходимость покончить с разрывом между политикой и реальной жизнью. Он заявил о необходимости "работать с оппозицией".

Комментаторы сходятся в том, что проблемой для 39-летнего Лекорню может оказаться "дефицит популярности". Мало кто из французов узнал бы нового премьера, встретив его на улице. Вместе с тем он работает в правительстве с 2017 года - с момента избрания Эмманюэля Макрона на президентский пост. Три последние года он был министром вооруженных сил. Политик по крайней мере дважды за последние годы фигурировал в качестве вероятного кандидата на пост премьера.

Едва вступив в новые обязанности, он успел встретиться с лидерами ряда партий, чтобы обсудить вопросы формирования правительства и работы над новым бюджетом. Лекорню должен сформировать свой кабинет министров до начала очередной сессии парламента, которая открывается 1 октября. В течение следующих двух недель - не позднее 15 октября - ему предстоит внести на рассмотрение депутатов проект бюджета на 2026 год, который подлежит утверждению до 31 декабря. До формирования нового кабинета Лекорню сохраняет пост министра ВС.