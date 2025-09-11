Прах уроженца Омска Вадима Круглова отправят в Россию, сообщил его отец

ОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Убитого в США на фестивале Burning Man уроженца Омска Вадима Круглова кремируют в Америке, после чего его прах будет отправлен в Россию. Об этом ТАСС рассказал отец погибшего Игорь Круглов.

Участник фестиваля Burning Man в штате Невада, где десятки тысяч человек застряли на площадке мероприятия из-за дождей, погиб при невыясненных обстоятельствах. Как сообщили американские СМИ, тело жертвы было найдено 30 августа. Позже близкие в социальных сетях опознали жертву как Вадима Круглова. Расследуется дело об убийстве.

"Кремируют его там (в Америке - прим. ТАСС). Сроки не могу сказать, все делается медленно", - сказал Круглов в беседе с ТАСС.

Ранее Круглов записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой привлечь ФБР к расследованию убийства. Делом занимается полиция, однако, по словам отца, добиться результатов более чем за неделю им не удалось. Семья и друзья погибшего объявили сбор средств для организации похорон.

Ежегодный фестиваль музыки и искусств Burning Man проходил рядом с городом Блэк-Рок-Сити, в пустынной части Невады, с 28 августа по 5 сентября. 1 сентября там начались сильные дожди, в результате чего ведущие из города шоссе были закрыты, аэропорт прекратил работу.