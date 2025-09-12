Халиль аль-Хейя навестил могилу своего погибшего сына в Дохе, отметили представители движения

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что его лидер в секторе Газа Халиль аль-Хейя, по резиденции которого в Дохе Израиль нанес прицельный удар, жив. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя навестил могилу своего погибшего сына Хумама в Дохе при соблюдении усиленных мер безопасности", - говорится в сообщении.

Фотографий аль-Хейи движение не опубликовало.

10 сентября издание Asharq Al Awsat проинформировало со ссылкой на источники в ХАМАС, что двое членов политбюро движения получили ранения в результате удара Израиля по Дохе, один из них находится в критическом состоянии. Газета отметила, что пострадавшие в настоящий момент проходят лечение "в частной больнице" в Катаре и находятся "под усиленной охраной", их имена пока не раскрываются.