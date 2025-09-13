По информации агентства, для этих целей американской администрации необходимо $58 млн

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа после убийства активиста Чарли Кирка попросила Конгресс выделить дополнительные $58 млн на ужесточение мер безопасности для представителей исполнительной и судебной власти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его сведениям, в запросе американской администрации также отмечается готовность поддержать выделение дополнительных ресурсов, чтобы обезопасить жизни законодателей.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) сообщил, что после убийства Кирка многие члены Конгресса США переживают и предлагают усилить меры по обеспечению их безопасности.