Украинские правоохранители ищут Араика Амирханяна по статье за мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Араик Амирханян, арестованный по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, пять лет находится в розыске на Украине, выяснил ТАСС.

Как следует из базы данных украинского МВД, Амирханян объявлен в розыск в 2020 году по части 4 статьи 190 уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы).

Ранее ТАСС сообщили в правоохранительных органах, что суд Подмосковья арестовал "пособника убийства Кивы Араика Амирханяна".

6 декабря 2023 года неизвестный произвел несколько выстрелов в Илью Киву во время его прогулки в Подмосковье. От полученных ранений экс-депутат погиб на месте.