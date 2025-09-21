Трамп заявил, что его не проинформировали об инциденте с истребителями в Эстонии

Лидер США отметил, что хочет разобраться в этом вопросе

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил 21 сентября, что ему пока не предоставили информацию, касающуюся утверждений о нарушении воздушного пространства Эстонии.

"Нет, меня пока не проинформировали об этом", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Трамп 20 сентября заявил, что ему вскоре представят информацию относительно упомянутых утверждений. Американский лидер отметил, что намерен разобраться в этом вопросе. Он также добавил, что ему "не нравится" эта ситуация и что она может стать "большой проблемой".

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что власти страны запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ. До этого эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Полет, как сообщили в Минобороны России, проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, подчеркнули в министерстве.