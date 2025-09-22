Международное сообщество делает "важный шаг к достижению справедливого и прочного мира в регионе", подчеркнул король Иордании Абдалла II

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Глобальный консенсус в поддержку мирного урегулирования палестинской проблемы на основе сосуществования двух государств является четким сигналом к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил король Иордании Абдалла II, выступая на международной конференции высокого уровня по достижению мира в Палестине.

"После почти двух лет войны в секторе Газе перед нами встает выбор: либо продолжать наблюдать кровопролитие и разрушения, либо сделать все необходимое, чтобы возродить надежду на мирное решение, основанное на принципе двух государств", - подчеркнул он.

По мнению иорданское монарха, международное сообщество "делает сейчас важный шаг к достижению справедливого и прочного мира в регионе".

"Предстоит долгий и трудный процесс по устранению всех возможных преград на этом пути, который нужно начать с немедленного прекращения ужасающей трагедии в Газе, куда должна беспрепятственно поступать гуманитарная помощь", - указал Абдалла II. Он призвал также остановить все незаконные односторонние меры Израиля на Западном берегу реки Иордан и насилие со стороны еврейских поселенцев.

Иорданский король поблагодарил Францию и Саудовскую Аравию за созыв исторического международного форума и поблагодарил все европейские страны, признавшие Государство Палестина.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании Парижем государственности Палестины. На конференции позднее о признании Государства Палестины, как ожидается, также объявят Бельгия, Андорра, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. Накануне это сделали Австралия, Канада, Великобритания и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов. Сейчас Палестину считают независимым государством уже 152 из 193 стран - членов ООН.