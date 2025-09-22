Каир надеется на немедленное признание Государства Палестина от стран, которые еще не сделали этого, подчеркнул египетский премьер Мустафа Мадбули

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Египет призывает страны, которые еще не признали Государство Палестина, принять соответствующее решение. Как подчеркнул премьер-министр арабской республики Мустафа Мадбули, игнорирование прав палестинцев приведет к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

"Решение о двух государствах - это необходимость для стабильного Ближнего Востока. Игнорирование прав палестинцев приведет лишь к дальнейшей эскалации и нестабильности", - сказал он, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса. "Египет надеется на немедленное, широкое и безусловное признание Государства Палестина от стран, которые еще не сделали этого", - добавил премьер.

Ранее, выступая на конференции, о признании государственности Палестины объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия.