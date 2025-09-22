Двухгосударственное решение "находится в серьезной опасности из-за продолжающегося кровопролития и рукотворного голода", подчеркнула глава ведомства Иветт Купер

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Активизация строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях может сделать невозможным урегулирование конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер, выступая на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Двухгосударственное решение, которое на протяжении десятилетий имело глобальную поддержку, находится в серьезной опасности из-за продолжающегося кровопролития и рукотворного голода, терроризма и взятия заложников, поселенческой экспансии и насилия со стороны поселенцев. Террористы [палестинского радикального движения] ХАМАС продолжают удерживать заложников с момента варварской атаки 7 октября, продлевая невообразимые страдания их семей. В Газе усугубляется невыносимая гуманитарная катастрофа", - сказала она.

"В то время как израильское правительство [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху выбирает эскалацию войны и удержание гуманитарной помощи, дети умирают от голода, - подчеркнула глава британского МИД. - Поселенческая экспансия угрожает самой возможности [наличия] палестинского государства". Купер указала, что, несмотря на действия Израиля, Соединенное Королевство продолжит выступать за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта.

21 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государственности Палестины. Он добавил, что в будущем ХАМАС не должен играть какой-либо роли в управлении Палестиной, и анонсировал введение новых санкций против членов движения.