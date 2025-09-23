Президент США говорил о РФ в контексте конфликта на Украине

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 10 раз упомянул Россию во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Американский лидер говорил о России в контексте конфликта на Украине. Он, в частности, заявил о возможности введения новых пошлин в отношении РФ и ее торговых партнеров, а также критиковал другие страны за закупки российских энергоносителей. Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что Парижское соглашение по климату якобы выгодно РФ и Китаю, но не отвечает интересам Вашингтона.

Главу российского государства Владимира Путина глава Белого дома упомянул один раз. Трамп говорил о том, рассчитывал на быстрое урегулирование украинского кризиса, поскольку его отношения с Путиным "всегда были хорошими".

Продолжительность речи президента США составила около 57 минут, тогда как во время дискуссий ГА ООН на одно выступление отводится не более 15 минут. Этот лимит не является обязательным, но придерживаться его во всемирной организации настоятельно рекомендуют.