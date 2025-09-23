Пит Хегсет отметил, что любое вторжение в воздушное пространство НАТО является неприемлемым

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет во время телефонного разговора со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром заверил его, что будет следить за развитием ситуации с якобы имевшим место вторжением российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Хегсет отметил, что любое вторжение в воздушное пространство НАТО является неприемлемым. Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что "находится в тесном контакте с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе [Алексусом Гринкевичем] по поводу дальнейших шагов и будет продолжать внимательно следить за ситуацией".

Ранее эстонский премьер-министр Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три самолета МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали эстонские воздушные границы. Три МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны РФ. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и границы Эстонии не нарушали, заверили в военном ведомстве.