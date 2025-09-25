Дипломат уже прибыл в грузинское внешнеполитическое ведомство

ТБИЛИСИ, 25 сентября. /ТАСС/. МИД Грузии вызвал посла Великобритании в Тбилиси Гарета Уорда, который в последнее время занимался критикой властей республики. Об этом сообщает грузинская телекомпания "ТВ Пирвели".

Британский дипломат уже прибыл в грузинское внешнеполитическое ведомство. Он вошел в здание без комментариев для СМИ. Официальная причина вызова посла не сообщается.

Ранее в МИД Грузии был вызван посол ФРГ Питер Фишер. Как позже сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, немецкому дипломату разъяснили, что нельзя вмешиваться во внутренние дела страны.

Уорд, как и Фишер, в последнее время не раз критиковал грузинские власти за якобы произошедшую смену европейского курса. Несколько дней назад Уорд в неформальной обстановке встречался с грузинскими оппозиционерами. В Тбилиси такой шаг расценивают как вмешательство во внутренние дела страны.