Дания готовит законопроект о праве частных компаний сбивать БПЛА

Королевство намерено приобрести новые системы обнаружения, сообщил глава Минюста страны Петер Хуммельгор

СТОКГОЛЬМ, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Дании представит законопроект, который даст "владельцам инфраструктуры" более широкие возможности для нейтрализации БПЛА. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Минюста королевства Петер Хуммельгор.

"Мы намерены приобрести новые системы обнаружения, а также усилить сотрудничество с научными центрами и частными компаниями с целью создания у различных ведомств возможностей для нейтрализации дронов <...>. Правительство внесет законопроект, который даст больше возможностей владельцам инфраструктуры сбивать беспилотники", - сказал он. Трансляцию вел телеканал TV 2.

23 сентября в диспетчерской службе аэропорта Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии воздушной гавани. Позднее агентство Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу, но воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании информировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.

25 сентября Reuters сообщило, что аэропорт в городе Ольборг временно закрылся и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотников.