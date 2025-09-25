Копенгаген обдумывает запрос консультаций, однако окончательное решение пока не принято, отметил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен

СТОКГОЛЬМ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Дании пока не приняли решение о запросе консультаций по инцидентам с беспилотниками на основании статьи 4 Североатлантического договора и рассматривают другие варианты реагирования на инцидент. Об этом сообщил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен на пресс-конференции.

"Помимо статьи 4, есть и другие вещи, которые можно сделать в рамках НАТО. Совершенно очевидно, что необходимо предпринять шаги по линии НАТО, в том числе в области наращивания потенциала", - сказал он. По словам Поульсена, Копенгаген обдумывает запрос консультаций по статье 4, однако окончательное решение пока не принято.

Ранее аналогичные консультации из-за якобы вторжения в воздушное пространство запрашивали Польша и Эстония.

Во вторник 23 сентября в диспетчерской службе аэропорта столицы Дании Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии воздушной гавани. Позднее агентство Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу, но воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании информировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.

25 сентября Reuters сообщило, что аэропорт в датском городе Ольборг временно закрылся и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотников.