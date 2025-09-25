При этом президент США вновь выступил с критикой действий России в украинском конфликте

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обещал более никого не называть "бумажным тигром", но вновь выступил с критикой действий РФ в украинском конфликте.

"И я никогда не назову никого бумажным тигром, однако Россия израсходовала миллионы и миллионы долларов в качестве бомб, ракет, боеприпасов и [человеческих] жизней <...> и практически не добилась территориальных приобретений", - утверждал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. "Думаю, пришло время остановиться. Я действительно [так] думаю", - сказал Трамп, имея в виду военные действия на Украине.

При этом глава администрации США заверил, что ему "нравится быть нейтральным". "Сейчас он (Эрдоган - прим. ТАСС) совершенно нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным", - заявил Трамп, оценивая решения Эрдогана, касающиеся России и Украины. "Он (Эрдоган - прим. ТАСС) знает [президента России Владимира] Путина, как я знаю Путина. Я способствовал завершению семи войн, вероятно, уже даже больше", - считает руководитель вашингтонской администрации. "И я думал, - признал Трамп, - что эта будет в числе тех, содействовать завершению которых будет легче, чем других".

"Но я очень разочарован Путиным", - добавил президент США. "Он (Путин - прим. ТАСС) сражается упорно, он сражается долго. <...> И при всех интенсивных бомбардировках в последние две недели они почти не завоевали никаких территорий", - полагает Трамп. С его точки зрения, "Путин должен прекратить [боевые действия на Украине]".

Между тем заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал выпады Трампа в адрес России от 23 сентября как свидетельство того, что американский лидер "снова попал в альтернативную реальность". Трамп, по выражению Медведева, "выдал порцию политических заклинаний на тему "Как слаба Россия".

24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью РБК, что Россия - это не "бумажный тигр", она больше ассоциируется с медведем, а "бумажных медведей" не бывает.