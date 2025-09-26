Некоторые представители Демпартии "прибегают к риторике, которая максимально обостряет напряженность", отметил вице-президент

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что некоторые представители Демократической партии подстрекают американцев к насильственным действиям в отношении сотрудников полиции и службы иммиграционного контроля.

"Очевидно, что они прибегают к риторике, которая максимально обостряет напряженность. Они пытаются лишить легитимности все наше политическое мировоззрение", - отметил Вэнс, комментируя в эфире телеканала Fox News критику со стороны демократов в отношении сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США. "Но в процессе этого они, как я думаю, подталкивают по крайней мере некоторых сумасшедших людей к насильственным действиям", - добавил вице-президент.

"Это подстрекательство к насилию в отношении наших сотрудников полиции и Службы иммиграционного и таможенного контроля США. И это должно прекратиться. Из-за них [демократов] убьют еще больше людей. Из-за них уже убивали людей", - добавил Вэнс.

Президент США Дональд Трамп, комментируя вооруженное нападение на сотрудников службы иммиграционного контроля в Далласе (штат Техас) 24 сентября, выразил уверенность в том, что проблема поляризации американского общества в перспективе только обострится. По его мнению, насилие провоцируют "радикально настроенные левые".

Стрельбу по одному из объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Далласе открыл 29-летний американец, который затем покончил с собой. По свидетельству властей, рядом с телом стрелявшего обнаружили патроны, на которые были нанесены надписи, содержащие критику в адрес службы. Погибли двое нелегальных иммигрантов, задержанных сотрудниками службы, еще один получил ранения.