Отказ от поставок российских энергоносителей сильно ударит по венгерской экономике, поскольку страна не имеет выхода к морю, отметил Виктор Орбан

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что страна будет самостоятельно принимать решения по вопросу импорта нефти из РФ, руководствуясь прежде всего своими экономическими интересами.

"Нам [с США] не нужно принимать аргументы друг друга. <...> Нам просто нужно четко говорить о наших интересах и слушать друг друга, как друзья, а потом каждый будет поступать так, как хочет", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth, его слова приводит агентство Bloomberg.

Премьер-министр подчеркнул, что отказ от поставок российских энергоносителей сильно ударит по экономике Венгрии, поскольку страна не имеет выхода к морю. По его словам, отключение от трубопроводных источников энергии немедленно приведет к падению объемов производства в Венгрии на 4%.

Ранее 23 сентября Трамп заявил, что, вероятно, поговорит с Орбаном о закупках Венгрией российской нефти. Американский лидер допустил, что Венгрия может прекратить это делать.

20 сентября Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти. 13 сентября американский лидер сказал, что готов ввести жесткие санкции в отношении Москвы, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".