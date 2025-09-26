Зампостпреда страны при всемирной организации Дороти Ши отметила, что пока на этом этапе оснований для смены курса нет

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Санкции ООН против Ирана в случае вступления в силу в ближайшее время могут быть отменены в дальнейшем. Об этом заявила зампостпреда США при ООН Дороти Ши.

"Snapback (механизм восстановления антииранских санкций СБ ООН - прим. ТАСС) не исключает их дальнейшей отмены в результате дипломатии. Но на данном этапе оснований для смены курса нет", - сказала она на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

Ранее СБ ООН не смог принять резолюцию РФ и КНР о продлении иранской ядерной сделки. Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд после этого выступила с утверждением, что санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели.

Между тем в конце августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение "евротройки" запустить механизм восстановления санкций в отношении Ирана не обладает юридической силой, так как страны Европы не выполняли добросовестно положения резолюции Совета Безопасности ООН 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.