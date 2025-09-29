ЦИК Молдавии сообщил о победе оппозиционных фракций на парламентских выборах

Правящая партия, учрежденная президентом Майей Санду, набрала 44,13% голосов после обработки 100% протоколов на участках в стране

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Оппозиционные партии Молдавии, включая выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, опередили на парламентских выборах учрежденную президентом Майей Санду Партию действия и солидарности (ПДС), следует из данных Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов на участках в стране.

Правящая партия получила 44,13% голосов, Патриотический блок - 28,25%, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" - 5,72%. В общей сложности партии оппозиции набрали 49,54% голосов.

Более благоприятного для себя результата партии Санду удалось достичь благодаря голосованию на зарубежных участках. По итогам обработки 98,55% протоколов со всех участков, включая зарубежные, ПДС набрала 49,71% голосов, Патриотический блок - 24,43%, "Альтернатива" - 8,04%, "Наша партия" - 6,25%, "Демократия дома" - 5,66%. Таким образом, оппозиция получили 44,38% голосов.

К этим выборам власти Молдавии увеличили число избирательных участков за рубежом с 234 до 301, в основном в западных странах. На них была отправлена почти четверть избирательных бюллетеней - 864 тыс., тогда как для голосования внутри страны их было около 2,7 млн. В России, где проживают сотни тысяч молдаван, как и в прошлом году на президентских выборах, работали лишь два участка - помещениях консульства и посольства Молдавии в Москве. На них проголосовали 4 109 человек. Оппозиция Молдавии обвинила власти в искусственном сокращении числа избирательных участков на территориях, где они не пользуются поддержкой, и увеличении в других местах.

Ранее лидеры Патриотического блока заявили о победе оппозиции на выборах в Молдавии и начали пикетировать здание Центральной избирательной комиссии с требованием не допускать фальсификаций при подведении их итогов выборов, передает корреспондент ТАСС. Руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон заявил собравшимся, что "Партия действия и солидарности проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентское большинство, а оппозиция выиграла". По словам Додона, это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство.